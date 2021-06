Primarie X Municipio, Demos e Laboratorio Civico X: “Risultato straordinario per Ciani e De Donno”

Ostia – “Un risultato straordinario quello di De Donno, se teniamo in considerazione il fatto che non siamo un partito strutturato e non abbiamo portato a votare persone fidelizzate. Rappresentiamo un valore aggiunto, consapevoli del grande lavoro che abbiamo fatto in questi tre anni di consiliatura all’opposizione. Il risultato è lusinghiero”. Così, in una nota, Demos e Laboratorio Civico X.

“580 persone, – spiegano – che con molta probabilità non avrebbero mai votato alle primarie, si sono presentate ai gazebo per scegliere Franco De Donno. Ora è tempo di comporre una squadra larga per vincere la vera competizione elettorale.

Risultato importante anche per Paolo Ciani, che abbiamo sostenuto e che è arrivato terzo, subito dopo Gualtieri (leggi qui) e Caudo, esponenti del PD. Secondo, però, nel nostro Municipio. Le primarie hanno dimostrato che Demos c’è e ci sarà. È fondamentale uscire dalla logica oppositiva che vede solo nemici e che concepisce la politica come terreno di battaglia contro gli stessi alleati, per ricostruire uno spazio fertile dove accogliere e ascoltare tutte e tutti”.

“Il nostro territorio ha bisogno di un nuovo patto sociale e culturale – concludono – . La stessa politica ha bisogno di rigenerarsi per porre l’attenzione sulle persone e sui loro reali bisogni. Vogliamo portare alla coalizione di centrosinistra la nostra idea di Laboratorio, un luogo e uno spazio anche non fisico ma reale, dove poter costruire nuovi paradigmi. C’è molto da fare e lo vogliamo fare insieme. Auguri a Mario Falconi che ha il compito di unire le forze della coalizione”.

