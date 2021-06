Scuolabus a Fiumicino, iscrizioni aperte per l’anno scolastico 2021-2022: come fare domanda

Fiumicino – Dalle ore 14 del 21 giugno 2021, alle ore 14 del 20 luglio 2021, sarà possibile effettuare l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021-2022.

“Il trasporto scolastico è uno dei servizi essenziali che l’amministrazione comunale promuove per agevolare le famiglie del territorio che per scelta o per difficoltà logistiche ed organizzative hanno necessità per i loro figli di usufruire di tale opportunità”, fa sapere l’assessore alla scuola e ai Trasporti Paolo Calicchio.

“Il servizio si rivolge, infatti, a tutti gli alunni residenti nel Comune di Fiumicino – spiega – a partire dalla scuola dell’infanzia sino alle medie. Come negli anni precedenti il costo del servizio è stabilito sulla base del modello Isee che dovrà essere allegato alla richiesta di iscrizione online, il quale parte da una fascia a quota mensile pari a zero per arrivare ad una cifra massima di € 60 per andata e ritorno e di € 36 per una sola corsa.”

La richiesta di iscrizione, debitamente compilata dal richiedente e corredata dall’attestazione Isee ordinario del proprio nucleo familiare, dovrà essere effettuata online accedendo al portale istituzionale del Comune di Fiumicino www.comune.fiumicino.rm.it – Servizi ONLINE – Servizi Scolastici secondo la seguente modalità.

– Tramite il sistema SPID si può accedere direttamente ai servizi del portale istituzionale e compilare la domanda online. Il servizio è disponibile al seguente indirizzo web:

– http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=fiumil&&areaAttiva=2

Per la compilazione della domanda online il richiedente dovrà avere a disposizione la seguente documentazione:

Codice Fiscale del richiedente e dell’utente che usufruirà del servizi

Documento di identità del richiedente (scansione da allegare alla domanda (in formato PDF o JPG)

Un indirizzo e-mail valido e un numero di cellulare cui verranno inoltrate le comunicazioni di servizio

Eventuale Isee ordinario in corso di validità (scansione da allegare alla domanda in formato PDF o JPEG)

Eventuale delega a terzi in sostituzione dei genitori ad accompagnare / prelevare il proprio figlio/a dal punto di fermata stabilito dal comune. In tal caso oltre alla delega deve essere allegato anche il documento di identità della persona delegata.

Eventuale certificazione per utenti nelle condizioni previste dalla legge 104/92 commi 1 e 2.

Si ricorda inoltre che, al momento dell’iscrizione, gli utenti dovranno regolarizzare, se non ancora effettuati, i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti, in quanto in caso contrario il sistema non permetterà la compilazione della domanda.

Per conoscere i costi del servizio, le modalità di pagamento e ogni altra informazione, è possibile consultare l’Avviso pubblico al seguente link:

https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php/notizie/avvisi-dagli-uffici/item/2920-avviso-pubblico-per-le-iscrizioni-al-servizio-di-trasporto-scolastico-2021-2022

Al fine di agevolare richieste e chiarimenti è preferibile contattare l’Ufficio tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail: servizio.trasporti@comune.fiumicino.rm.it.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile rivolgersi a: Servizio Trasporti, p.le C.A. dalla Chiesa, 78, tel. 06/65210.405 – 409.

