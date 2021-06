Sinistra Italiana Fiumicino: venerdì 25 giugno l’incontro sul lavoro

Fiumicino – “Venerdì 25 giugno alle ore 17.30 in diretta Facebook sulla pagina di Sinistra Italiana Fiumicino si parlerà di lavoro, di politiche attive e degli effetti catastrofici dello sblocco dei licenziamenti messo in atto dall’attuale Governo – cosi Massimo Iannarella Segretario di Sinistra Italiana Fiumicino – All’incontro saranno presenti Michele Azzola, Segretario generale Cgil Roma e Lazio, Giovanni Paglia, Segretaria nazionale di Sinistra Italiana, Silvia Ciucciovino, professoressa di Diritto del Lavoro presso l’Università di Roma Tre, prorettore ai rapporti con il mondo del lavoro e coordinatrice laurea in mercato del lavoro, relazioni industriali e welfare, Massimo Cervellini, Segretario di Sinistra Italiana Lazio, Anna Maria Anselmi, Assessore al Lavoro del Comune di Fiumicino e Mario Moretti dell’Unione dei Giovani di Sinistra.

Al centro della discussione lo sblocco dei licenziamenti al via dal 30 giugno e gli effetti catastrofici che potrebbe avere qualora fosse confermato. Siamo stati i primi a richiedere che il blocco dei licenziamenti fosse prorogato per tutto il 2021, la ripresa economica, anche grazie alle riaperture, è sotto gli occhi di tutti, ma ciò non toglie che sarà lenta e altalenante, pertanto è necessario porre in essere azioni dirette in primis a difendere ogni singolo posto di lavoro.

Di pari passo deve essere sviluppata una politica che miri ad incentivare l’occupazione ed a ricollocare coloro che purtroppo hanno perso il posto di lavoro a causa della pandemia. Non è possibile che le uniche soluzioni messe a disposizione dall’attuale Governo siano gli ammortizzatori sociali. Il lavoro prima di tutto, non dobbiamo lasciare nessuno solo e sopratutto senza lavoro. La soluzione non è licenziare – conclude il Segretario Massimo Iannarella”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino