X edizione del Fondi Music Festival: il “Duo Pitros” in concerto a Palazzo Caetani

Fondi – Entra nel vivo con il “Concerto per la Festa Internazionale della Musica” il Fondi Music Festival, giunto quest’anno alla sua decima edizione. La pandemia non ferma ma raddoppia le opportunità di visibilità dell’amata rassegna artistica e culturale che si svolgerà in presenza, consentendo al pubblico più affezionato di godere dello spettacolo dal vivo e di vivere palazzi e monumenti storici della città in una condizione totale immersione musicale, e a tutti gli altri di ammirare la location e ascoltare il concerto in replica sui canali social del Comune di Fondi.

Il prossimo appuntamento con questa felice formula si terrà, stasera, lunedì 21 giugno alle 18:30 presso la splendida cornice di Palazzo Caetani, all’indomani l’evento sarà trasmesso su Facebook, Instagram e Youtube.

Protagonisti del concerto, che inaugura ogni anno la stagione più intensa in termini di appuntamenti e artisti del Fondi Music Festival, sarà il “Duo Pitros”: una straordinaria coppia artistica composta dal trombettista Luigi Santo e dalla pianista Daniela Gentile. Dagli Stati Uniti a San Pietroburgo, dalla celebre Sala Segovia di Linares al Festival di Bergen: il duo ha all’attivo oltre 500 applauditissimi concerti. Questo momento di ripartenza è un’occasione preziosa per la città di Fondi che nelle prime date del festival ospiterà diversi artisti italiani di fama internazionale spesso impegnatissimi in tour mondiali.

L’evento si svolgerà nella stretta ottemperanza delle disposizioni governative per il contenimento epidemiologico del Covid-19 ed è quindi obbligatoria la prenotazione, anche per i soci, mediante l’indirizzo e-mailfondimusicfestival@gmail.com.

“Ogni edizione del Fondi Music Festival è un’emozione nuova – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – questa inedita formula che coniuga il calore del pubblico, garantisce lo svolgimento di eventi in sicurezza e offre agli artisti e alla città una preziosa vetrina mediatica sta regalando al settore grandi soddisfazioni e ci auguriamo di poter proseguire lungo il cammino intrapreso”.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, della Banca Popolare di Fondi, della Regione Lazio e del Sistema Bibliotecario del Sud Pontino, è organizzata dall’Associazione Fondi Turismo, dall’Associazione Musicale “Ferruccio Busoni” e dell’Associazione musicale “Sergej Rachmaninov”.

