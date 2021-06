Il Papa concede l’indulgenza agli anziani e a chi fa loro visita: basta anche una telefonata

Città del Vaticano – La Penitenzieria Apostolica, “in forza delle facoltà a essa attribuite” da Papa Francesco, “concede l’indulgenza Plenaria, alle consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, motivati dal vero spirito di penitenza e carità”, parteciperanno il 25 luglio alla Prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, alla solenne celebrazione che il Pontefice presiederà nella Basilica Papale Vaticana oppure alle diverse funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo.

“Questo Tribunale della Misericordia concede ugualmente l’Indulgenza Plenaria in questo stesso giorno – comunica la Penitenzeria apostolica – ai fedeli che dedicheranno del tempo adeguato a visitare in presenza o virtualmente i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili e simili)”. Dunque basterà anche un telefonata o una videochiaamta. L’indulgenza viene concessa anche agli”anziani malati e tutti coloro che, impossibilitati di uscire dalla propria casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata Mondiale”.

