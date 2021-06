Isola Sacra, dalla Regione 300mila per riqualificare piazza della Madonnella

Fiumicino – “Oggi portiamo a casa un altro importante risultato per Fiumicino. Grazie a un mio ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale è stato stanziato e concesso all’amministrazione comunale un finanziamento straordinario, pari a 300mila per il recupero, la riqualificazione, gli interventi di arredi urbano e realizzazione di una nuova rotatoria della piazza della Madonnella a Isola Sacra”.

Lo fa sapere la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che in una nota aggiunge: “Era un impegno che avevo preso con la città e che, come accaduto per la bonifica delle scogliere e le opere di difesa idraulica e della costa, siamo riusciti a mantenere grazie al lavoro sinergico con il Comune e la giunta regionale che ringrazio per la sensibilità e l’attenzione nei confronti di un territorio come Fiumicino, centrale per l’economia della nostra regione”.

