Ladispoli, partita la distribuzione delle “Ladicard” ai negozianti

Ladispoli – “Sabato 19 giugno sono state consegnate le card Ladicard ai negozianti che ne hanno fatto richiesta, ricordando che l’adesione rimane aperta anche nelle prossime settimane”.

A parlare è l’assessore al Turismo, Marco Milani, che ha annunciato l’introduzione di questo strumento, comodo e conveniente, per fare shopping a Ladispoli, realizzato in collaborazione con i commercianti della città.

“Gli esercizi commerciali che hanno aderito alla Ladicard – prosegue Milani – potranno liberamente scegliere lo sconto riservato ai singoli clienti e la spesa minima dalla quale si applica. Con questo strumento, gli assessorati a Turismo e Attività Produttive hanno offerto ai turisti, vecchi e nuovi, un vantaggioso sistema per ottenere sconti, offrendo un motivo in più per venire a Ladispoli in vacanza, oltre al mare, all’enogastronomia, agli eventi”.

“Più vetrine ci saranno che espongono la locandina della Ladicard, maggiore sarà il riscontro con la clientela. Ricordiamo che per le nostre attività produttive e commerciali è tutto gratuito e anche eventuali rifornimenti di nuove card, non costeranno nulla. Tale iniziativa ha come scopo quello di portare nei nostri negozi nuovi clienti e offre la comodità ai negozianti di decidere quale sconto offrire e da quale somma minima farlo scattare. Al momento c’è un grande riscontro per tale iniziativa che, se continuerà con questo successo, sarà certamente riproposta l’anno prossimo”.

