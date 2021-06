Mercato a Fiumicino, Ferreri (DemoS): “Si diano agli operatori informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti”

Fiumicino – “Ringrazio i Presidenti Paola Magionesi e Fabio Zorzi, per aver preso atto e sostenuto la nostra richiesta (leggi qui) di convocare al più presto una commissione congiunta Ambiente e Attività Produttive per la situazione della non corretta raccolta dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati settimanali”. Così, in una nota, Maurizio Ferreri, capogruppo di DemoS Fiumicino.

“Il nostro regolamento comunale – spiega il Capogruppo – vieta di gettare in terra qualsiasi rifiuto, anche nelle ore lavorative. Nonostante abbiamo più volte sollevato il problema, continuiamo a vedere nella zona del mercato tanti, ed aggiungo, troppi rifiuti sparsi in terra.

Ormai è palese che il regolamento inerente la raccolta nei mercati non viene rispettato da tutti e, quindi, ci aspettiamo delle azioni da chi è addetto al controllo. E’ necessario effettuare una prima azione informativa a tutti gli operatori presenti sin dalla mattina, magari consegnando loro copia del regolamento comunale e poi eventuali sanzioni a coloro che continuano a non differenziare e gettare in terra i loro rifiuti”

“Desidero concludere con un appello al nuovo comandante della polizia locale – conclude Ferreri – la dottoressa Daniela Carola, affinché già da giovedì, nel mercato settimanale di Isola Sacra si inizi a dare agli operatori informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti, anche durante le ore di lavoro”.

