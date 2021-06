Pomezia, in arrivo una nuova pista ciclabile da via Augusto Imperatore a piazza San Benedetto

Pomezia – Il Comune di Pomezia ha partecipato con successo al bando del Ministero dell’Ambiente “Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS)”. Il progetto presentato dal Comune, denominato “A tutta bici”, prevede la realizzazione di nuova pista ciclabile da via Augusto Imperatore/via Varrone a via Martiri delle Foibe/via Giorgio Almirante passando per piazza San Benedetto da Norcia.

“Un’opportunità importante – commenta l’Assessora Federica Castagnacci – che ci consentirà di realizzare nuove piste ciclabili in grado di rispondere alle esigenze dei nostri cittadini di spostamenti urbani casa-scuola e casa-lavoro e al tempo stesso di sviluppare la sharing mobility in ambito urbano favorendo l’utilizzo della bicicletta”.

“Pomezia sta cambiando volto – evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà – Abbiamo completato il primo anello ciclopedonale, collegando più quartieri in piena sicurezza, e ci apprestiamo a realizzare una nuova pista ciclabile che collega le vie del centro cittadino. Un nuovo modo di vivere la Città a misura d’uomo favorendo i trasporti green e minimizzando l’impatto ambientale. Auspichiamo di riuscire, step by step, a collegare Torvaianica e Pomezia con un’unica, grande, pista ciclabile”.

