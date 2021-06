A Cinecittà World arriva il nuovo show ispirato a Fast & Furious

Adrenalina e divertimento stanno per arrivare al Parco del Cinema e della TV di Roma. Il 3 luglio sarà presentato il nuovo spettacolo Fast and Furious Tribute Stunt Show, in occasione dell’inaugurazione ufficiale della stagione 2021 di Cinecittà World.

Il Parco festeggia così i 20 anni della grande saga cinematografica Fast & Furious, il cui primo film uscì proprio nel 2001. Nell’arena Stunt del parco completamente ricostruita con una scenografia in puro stile USA, debutta il nuovo Stunt Show, liberamente ispirato alle gesta di Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. Due gang del quartiere si sfidano a colpi di gare mozzafiato, inseguimenti, testacoda, passaggi su 2 ruote, burn-out, conditi da musica, coreografie e momenti di pura adrenalina.

Macchine spettacolari sono protagoniste anche nella nuova animazione che rende omaggio alla serie Transformers.

A Cinecittà World l’intera giornata si trasforma in un grande spettacolo, dove il pubblico è sempre protagonista. Il cartellone del 2021 prevede ogni giorno 6 shows e animazioni live.

Il benvenuto al Parco è garantito dal Welcome Show: la Cinecittà Street si trasforma nella famosissima Little Italy, il quartiere di New York dove tutto prende vita, tra artisti di strada, camerieri che corrono, un sindaco un po’ eccentrico e tutta la a-normalità del tran tran quotidiano. Un grande flash mob dove ogni visitatore può diventare protagonista.

Dalla Cinecittà Street al Far West Show, dove tutto può accadere: nel villaggio di frontiera, si cerca un nuovo sceriffo. Ma mai affidare le proprie sorti a uno sconosciuto forestiero…

Show di punta del parco, l’apprezzatissimo Musical, Viva l’Italia, che in 30 minuti celebra l’orgoglio di essere italiani attraverso il meglio del Made in Italy.

Musica e animazione saranno protagonisti anche ad Aqua World per divertirsi con l’arrivo dell’estate tutti a mollo nella grande Cinepiscina.

E prima di concludere la giornata con il Goodbye Show, si consiglia una fermata davanti a Jurassic War, non sia mai che qualche Velociraptor sia evaso dal proprio padiglione… Ciak, motori… azione: lo spettacolo vi aspetta a Cinecittà World!