Ardea – Un incidente frontale fra due auto, un’Audi e una Citroën, è avvenuto intorno alle ore 15.15 in via Novara, in direzione mare, nel quartiere Nuova Florida, ad Ardea.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per delle contusioni. L’autista della Citroën rientrava a casa dopo un turno di lavoro presso il supermercato Gesad della Nuova Florida. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e la Polizia Locale.

