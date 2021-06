Bimbo sparito per giorni trovato vivo nella foresta

Era scomparso nella notte tra domenica e lunedì. I genitori del piccolo Nicola Tanturli di soli 21 mesi del Mugello non lo avevano più trovato nel suo lettino.

Nonostante le ricerche non si avevano notizie del bimbo almeno fino a stamattina. E’ stato per un caso fortuito che il giornalista de “la Vita In Diretta”, Giuseppe Di Tommaso, stamattina ha ritrovato il piccino.

Il collega ha avvertito un malore ed è sceso dall’auto e ha dapprima sentito un lamento, poi ha decifrato quel suono che diceva: “mamma”. E in seguito ha visto il bambino in un burrone, nel quale era caduto, a due chilometri e mezzo da casa.

Nicola ha pianto quando ha visto il suo soccorritore e Di Tommaso lo ha subito preso in braccio e rassicurato per affidarlo ai suoi genitori. Per fortuna per Nicola solo qualche graffio ma nessuna conseguenza più seria.

(Il Faro online)