Concorso Letterario Nazionale di Ostia “500 Parole”: iscrizioni aperte dal 1 Luglio 2021

Ostia – È online il regolamento della VIII Edizione del Concorso Letterario Nazionale di Ostia “500 Parole”. Il concorso quest’anno è dedicato al Sommo Poeta nell’anno che celebra i 700 anni dalla sua morte e saranno proprio le parole di Dante ad ispirare gli scrittori.

Questo il titolo della VIII edizione: “Amore non è violenza”: Per più fïate li occhi ci sospinse / quella lettura, e scolorocci il viso; / ma solo un punto fu quel che ci vinse. (Divina Commedia, Inferno canto V, vv 130 -132)

Avrà inizio il 1 luglio 2021 e i partecipanti devono aver aver compiuto 16 anni di età.

Ogni concorrente potrà partecipare con non più di due racconti inediti e mai pubblicati, che non superino le cinquecento parole, scritti in lingua italiana.

Le iscrizioni con l’invio dei racconti dovranno pervenire entro il 30 Settembre 2021 compilando il modulo on line sul sito dell’Associazione:

Tutti i racconti saranno sottoposti al giudizio di una giuria di qualità nominata dai promotori del Concorso.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Donatori Volontari dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, l’Associazione Clemente Riva, l’Associazione Sostegno Onlus, l’Associazione Prodeitalia e il portale Ostiaedintorni.it, saranno messi a bando 8 premi in buoni acquisto, targhe ricordo, opere d’arte di autori professionisti.

Con la partecipazione al concorso si potrà ricevere l’Attestato di partecipazione, una copia dell’Antologia che comprende tutti i racconti pervenuti e una copia del libro “Percorrendo il dantesco cammino. Incontro con i personaggi” edito da Spazi all’Arte.

