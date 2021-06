Fiumicino, al via il servizio “Nido d’Estate”: chi può partecipare

Fiumicino – “L’Amministrazione comunale ha organizzato un servizio gratuito di nido estivo per tutti i bambini, dai tre mesi ai tre anni, attivo dal 5 al 23 luglio”. Lo rende noto l’Assessore alla Scuola del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio.

“Il servizio ‘Nido d’Estate’ nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei genitori impegnati in attività lavorative nei mesi estivi – spiega Calicchio – ma, anche, per garantire ai piccoli dai 3 mesi ai 3 anni uno spazio di socializzazione ed accudimento fondamentale in tale fascia d’età, soprattutto dopo il periodo critico causato dall’emergenza sanitaria”.

“Il Nido d’Estate sarà aperto esclusivamente ai bambini già frequentanti gli asili nido del Comune, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con possibilità di scegliere anche un orario ridotto, con uscita alle 13.00 – sottolinea l’assessore -. Sul territorio, il servizio sarà operativo su quattro strutture, organizzato nel rispetto delle norme nazionali e regionali emanate per il contenimento del contagio da Covid-19 ed affidato a personale educativo qualificato”.

“I nidi aperti saranno: il Delfino Curioso di Via del Perugino, con una disponibilità di 34 posti; L’Anatroccolo di Via Coni Zugna con 46 posti; L’Allegro Ranocchio di Via Trincea delle Frasche con 30 posti e L’Isola che non c’è con 34 posti disponibili, ripartiti fra piccoli, medi e grandi – aggiunge -. Saranno anche disponibili, presso gli asili nido di Fregene e Aranova, a gestione indiretta, 16 posti per la scuola Piccoli Passi di Fregene e 9 posti al Raggio di Sole di Aranova . Il servizio è destinato esclusivamente ai bambini e alle bambine frequentanti i Nidi Comunali a gestione diretta, con almeno un genitore impegnato nel lavoro nel mese di luglio, sempre che il nucleo familiare risulti in regola con il pagamento delle rette relative ai servizi scolastici fruiti negli anni precedenti”.

La domanda dovrà essere presentata, a partire dalle ore 12.00 di oggi, 23 giugno, fino al 28 giugno, tramite compilazione del form presente sul sito istituzionale www.comune.fiumicino.rm.it nella sezione Servizi Telematici – Nido d’Estate utilizzando le credenziali di Spid.

“Si procederà ad assegnare i posti nelle strutture indicate dal genitore – prosegue Calicchio -, fino all’esaurimento delle disponibilità, in base al possesso dei determinati requisiti, tra cui la precedenza per la disabilità, l’appartenenza degli alunni a un nucleo familiare monogenitoriale con genitore lavoratore e a seguire bambini e bambine con entrambi i genitori impiegati in attività lavorative nel mese di luglio”.

“Il Nido d’Estate garantirà un servizio necessario per tante famiglie che richiedevano supporto e affiancato ai centri estivi, potrà essere un ottimo elemento per sostenere continuità e didattica” conclude.

