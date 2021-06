Fiumicino, la proposta di Baccini: “Una seconda passerella per raggiungere Torre Clementina”

Fiumicino – Il consigliere Mario Baccini, capogruppo del centrodestra, ha depositato una mozione per impegnare il sindaco a prendere in considerazione la possibilità di realizzare una passerella pedonale tra il Ponte 2 giugno e la passerella pedonale esistente per raggiungere Torre Clementina e ovviare alla questione parcheggi.

“Sono stato sollecitato dai cittadini a fare questa proposta – spiega Baccini – perché ogni qual volta Torre Clementina viene chiusa e diventa area pedonale (nei giorni festivi) il centro diventa particolarmente difficile da raggiungere per carenza di posti auto, mentre sull’altra sponda del canale (su viale Traiano) i parcheggi sono abbondanti è quasi sempre vuoti. Può essere una soluzione da valutare per razionalizzare i posti auto e permettere una buona mobilità”.