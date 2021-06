Fiumicino, nuovo look per viale Traiano e la Darsena: dalla Regione 2,7 milioni

Fiumicino – Ristrutturazione di viale Traiano (II stralcio), riassetto della Darsena e collegamento della ciclabilità con il lungomare della Salute e via del Faro. Questo il progetto presentato dal Comune di Fiumicino, del costo di 3 milioni, di cui 2,7 milioni saranno finanziati dalla Regione Lazio.

Fiumicino è infatti tra i 15 comuni laziali, che si affacciano sul mare, vincitori del bando regionale “Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale” (leggi qui).

I progetti di intervento sono stati presentati durante l’evento “Un Mare di Miglioramenti” che si è tenuto a Marina di Cerveteri, dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, e sindaci o loro delegati degli altri Comuni vincitori del bando.

I progetti vincitori, prevedono un investimento complessivo di oltre 27 milioni di euro (27.112.313 € per l’esattezza), dei quali oltre 21 milioni (21.304.685 €) saranno finanziati dalla Regione, con un’intensità di aiuto che, a seconda dei progetti, andrà dal 54% al 90%. Gli interventi sono di vario tipo – si va da nuove piste ciclabili a percorsi pedonali a lavori di sistemazione dei lungomare, di valorizzazione di aree di pregio, di riqualificazione di parchi – ma puntano comunque tutti al miglioramento del livello di benessere per chi vive i territori del litorale, i turisti e i residenti, e al rafforzamento della qualità dell’offerta culturale, turistica e ambientale.

Sono stati premiati gli interventi che prevedevano l’uso di nuove tecnologie per migliorare l’accessibilità pubblica e l’innalzamento della qualità dei servizi offerti, oltre a quelli che vedevano un coinvolgimento delle Università. Inoltre sono stati privilegiati i progetti attenti alla sostenibilità ambientale e che quindi prevedevano misure come: promozione del risparmio energetico, utilizzo di materiali eco-compatibili, riduzione dell’inquinamento luminoso, riduzione/riciclo dell’uso della plastica e del consumo dell’acqua potabile e uso di materiali riciclati.

Il finanziamento di questi 14 progetti si aggiunge a una lunga serie di azioni che in questi anni ha visto la Regione investire poco meno di 110 milioni di euro sul litorale. Con oltre 48 milioni di euro sono state infatti già finanziate 96 opere di riqualificazione delle località costiere (84 concluse e 12 in fase di realizzazione) in 22 Comuni; 9 milioni di euro sono stati erogati tra 2020 e 2021 ai Comuni del litorale per l’accessibilità e la sicurezza di spiagge libere e lungomare durante la stagione balneare e con circa 51,5 milioni di euro sono state finanziate 38 opere di difesa delle coste, attualmente in corso di realizzazione in 17 Comuni.

