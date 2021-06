Fondi, a spasso per l’Appia Antica per conoscere e immortalare luoghi storici

Fondi – “Essere invitati per una passeggiata è l’occasione che si accetta volentieri, ma se l’obiettivo è farla sull’Appia Antica essa diventa un bagno culturale che ricrea nell’anima un’osmosi di benessere”. Ha scritto la scrittrice Maria Carla Forte, commentando l’escursione trekking smart photography organizzata dalla Pro Loco Fondi.

“Questo è capitato proprio sabato scorso 19 giugno con l’Associazione Pro Loco di Fondi. Nell’incontro non c’era il solo piacere del camminare perché con i passi veniva trattato il tema della fotografia, che il fotografo professionista Giuseppe Manzo di Bart Studio non sa solo promuovere ma soprattutto trasmettere” fa notare Carla Forte.

Decisamente una intensa emozione quella provata da tutti i partecipanti all’iniziativa.

“Il compito di insegnarci il modo migliore per fare le angolazioni, il punto di fuga delle immagini, la messa a fuoco ma soprattutto come imprimere nello scatto la passione di fare fotografie: è questo che Giuseppe Manzo ci ha insegnato durante la passeggiata. L’ho visto – nota la scrittrice fondana – per tutto il lungo tratto portare a spalla un tre piedi che mi è apparso anche pesante e pensavo volesse farci una foto di gruppo. Al contrario e con meraviglia voleva farci conoscere l’antica macchina con cappuccio con cui venivano immortalate tutte le foto che ci sono giunte dai nostri antenati: uno strabiliante regalo che solo un finissimo intenditore poteva farci.

La Pro Loco nella persona del presidente Gaetano Orticelli, organizzatore della giornata, va ringraziata ma soprattutto encomiata per la sua attiva presenza sul territorio e per averci offerto la possibilità di trascorrere delle ore piacevolissime, interessanti e socialmente produttive per la possibilità di permettere degli incontri che si desidera ripetere” il commento finale di Maria Carla Forte.

Durante il percorso i luoghi sono stati illustrati anche da Herta Klinger, direttrice del Gruppo dei Dodici del centro Via Francigena del sud.

L’evento si è svolto con il patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, i Parchi della Regione Lazio, l’estate comincia qui: mille eventi, mille occasioni per vivere la natura #viviparchidelazio.

Il prossimo evento escursione di terrà al Monumento Naturale e Laghetto degli Alfieri domenica 4 luglio 2021 dalle ore 16,00 alle 19,00. Sarà una passeggiata lungo i sentieri che accostano il Lago di Fondi alla scoperta della fauna, della flora, delle sorgenti, del divertimento e della fotografia, e all’insegna del rispetto dell’ambiente e delle aree riservate protette.

La passeggiata punterà a valorizzare gli aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali presenti nel Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. La prenotazione è obbligatoria tramite il 3297764644 e l’email info@prolocofondi.it.

