Ostia, sorpresa sulla spiaggia libera: tartaruga depone oltre 100 uova

Ostia – Un esemplare di tartaruga Caretta caretta ha deposto oltre 100 uova di fronte agli occhi di numerosi e meravigliati testimoni. E’ successo a Ostia, sulla spiaggia libera “Sabbia”: ora, però, le uova sono state spostate presso la Tenuta presidenziale di Castel Porziano, dove ne sarà garantita la tutela e la sicurezza.

Dopo la segnalazione dei cittadini che hanno avvistato la tartaruga, infatti, è subito partita la macchina operativa che ha visto impegnati la Capitaneria di Porto, il X Municipio, la Lipu e TartaLazio, la rete regionale per il soccorso e la gestione delle tartarughe marine.

“Appena ricevuta la comunicazione da Alessandro Polinori, responsabile Chm Lipu Ostia, dello straordinario evento, ci siamo attivati tempestivamente con l’ufficio coordinamento Demanio del X Municipio, in stretto contatto con la Capitaneria di Porto, per dare il massimo supporto alle operazioni di messa in sicurezza dell’area”, racconta il vicepresidente del X Municipio Alessandro Ieva.

“Il mare di Roma – aggiunge Giuliana Di Pillo, presidente del Municipio X – conferma ancora una volta di essere un importante habitat dove le specie marine trovano sempre più spesso casa e questo deve renderci ancor più orgogliosi di amministrare questo territorio“.

“La sempre più numerosa e variegata presenza di specie molto importanti anche dal punto di vista della conservazione sul nostro litorale deve anche rappresentare un’ulteriore stimolo ad assumere dei comportamenti responsabili e rispettosi di tutte le forme di vita che popolano il nostro stupendo mare”, sottolinea l’assessore alla Transizione Ecologica del X Municipio, Andrea Gasparini. “Come Amministrazione proseguiremo il nostro impegno per incoraggiare e sostenere delle modalità di fruizione delle nostre spiagge e della nostra costa sempre più consapevoli e sostenibili a tutela della biodiversità”.

“La natura del Litorale di Ostia regala ancora meravigliose sorprese“, spiega Alessandro Polinori, vicepresidente di Lipu BirdLife Italia e Responsabile Chm Lipu Ostia. “Dopo il primo avvistamento italiano di Albatro Beccogiallo dell’Atlantico, la consueta presenza di delfini e le tante specie nidificanti presso l’Oasi Lipu di Ostia, tra cui aironi rossi, fistioni turchi e cavalieri d’Italia, ora è la volta della Caretta caretta, con l’incredibile deposizione di uova sulla spiaggia libera di Ostia Ponente. Segnali incoraggianti che ci spingono ad impegnarci ancor più per far conoscere e rispettare la straordinaria biodiversità del nostro territorio”.

“Le uova sono state prelevate dalla spiaggia libera ‘Sabbia’ con grande attenzione e cura da parte di TartaLazio e portate presso la Tenuta Presidenziale di Castel Porziano per garantire maggior sicurezza ricreando il nido per assicurare le migliori condizioni per la schiusa. Vogliamo ringraziare a nome dell’Amministrazione tutti coloro che, ognuno per la propria parte di competenza, hanno contribuito a salvare le uova e daranno l’opportunità a tante tartarughe Caretta caretta di tornare a popolare il nostro mare”, concludono Di Pillo, Ieva e Gasparini.

