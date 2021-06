Roma, donne rom “in dolce attesa” di vittime e portafogli: 4 arrestate

Roma – Non le ha fermate né il caldo di questi giorni né il loro stato di gravidanza e pur di “lavorare” si sono messe in strada a caccia di potenziali vittime e di portafogli da sfilare.

Nel primo pomeriggio di ieri, quattro giovani donne rom – tre delle quali in stato interessante – di età compresa tra i 20 e i 31 anni, tutte nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sono state viste entrare in azione dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro alla fermata del tram numero 8 di Circonvallazione Gianicolense.

I militari hanno subito riconosciuto la tecnica dell’accerchiamento della vittima – una pensionata di 68 anni – che, dopo essere stata ostacolata da una delle ladre nella salita sul mezzo pubblico e avvicinata ai lati da 2 complici, è stata derubata dalla quarta componente del portafogli.

I Carabinieri, vista la scena, le hanno immediatamente bloccate, recuperando l’intera refurtiva e restituendola alla 68enne, che non si era accorta di quanto le era appena accaduto. In attesa del rito direttissimo, nel corso del quale saranno chiamate a rispondere di furto aggravato in concorso, le ladre sono state trattenute in caserma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

