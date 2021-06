Sabaudia, dalla Regione i fondi per il restyling del lungomare da Ponte Giovanni XXIII a Torre Paola

Sabaudia – Altri fondi regionali in arrivo al Comune di Sabaudia con il bando della Regione Lazio relativo al “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”.

L’Amministrazione comunale è stata ammessa al finanziamento (nell’ambito della seconda tranche) per un totale di 2.627.067,25 euro di cui, 1.431.751,65 finanziati dalla Regione Lazio e 1.195.315,60 euro dal Comune.

Il progetto presentato è finalizzato al recupero delle aree pedonali e di sosta su strada Lungomare Pontino, nel tratto compreso tra il Ponte Giovanni XXIII e Torre Paola, per un percorso che abbraccia 6 chilometri di litorale. Prevista la riqualificazione dei marciapiedi con annessa realizzazione di una passeggiata ciclopedonale su entrambi i lati utilizzando materiale eco-compatibile, illuminazione Smart con sensore di passaggio e servizi Green, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e dell’ecosistema tutelato dal Parco Nazionale del Circeo. Tra questi ultimi, l’installazione di compattatori per la plastica e di rastrelliere per biciclette elettriche con pannelli solari.

“Questo finanziamento permetterà alla nostra Amministrazione di avviare il processo di fruizione alternativa e sostenibile del lungomare, valorizzando ancora di più il nostro litorale e rendendolo maggiormente a misura di cittadini e turisti– commenta il Sindaco Gervasi – Ringrazio la Regione Lazio, il Presidente Zingaretti e gli Uffici regionali per la possibilità offerta alla nostra comunità. Un ringraziamento speciale agli uffici e ai tecnici comunali nonché al delegato ai lavori pubblici Sandro Dapit perché è grazie a loro se Sabaudia è riuscita ancora una volta ad ottenere un importante finanziamento, per un progetto imponente e ambizioso che ha a cuore la sostenibilità ambientale, la vocazione turistica di Sabaudia ma, cosa più importante, la vivibilità in sicurezza del nostro meraviglioso mare”.