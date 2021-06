Santa Marinella, incendio di sterpaglie al Maragone: bruciati tre ettari

Santa Marinella – Un vasto incendio di sterpaglie è scoppiato intorno alle ore 12.30 in località Strada del Maragone: a bruciare erano i campi che confinano con la macchia mediterranea, sul versante lato Santa Marinella.

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono giunti immediatamente sul posto con la 17A e il pick up 17, attaccando l’incendio su più punti. Vista l’impervietà della zona, è stato fondamentale l’aiuto del pick up, riuscendo ad evitare che il fuoco assumesse proporzioni maggiori.

In seguito, i Vigili del Fuoco sono stati raggiunti dall’autobotte AB17, facilitando l’approvvigionamento d’acqua. Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia hanno evitato che le fiamme lambissero le abitazioni adiacenti. Sul posto erano presenti anche i volontari della Protezione Civile. Circa tre ettari di sterpaglie sono andate bruciati.

