Sorpresa in Vaticano, all’Udienza generale c’è anche Spiderman ad ascoltare il Papa

Città del Vaticano – Non solo preti e suore. C’era anche “Spiderman” oggi all’udienza generale di Papa Francesco nel Cortile di San Damaso, in Vaticano. Una persona vestita da Uomo Ragno era infatti seduta nelle prime file per ascoltare la catechesi del Pontefice.

Si tratta del 27enne che da tempo è impegnato nell’assistenza ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici, che, al termine dell’Udienza ha donato al Pontefice una maschera di Spiderman.

