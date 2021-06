A Fondi la presentazione di “Fuori di Testo” l’ultimo libro della Notarberardino

Fondi – La presenza straordinaria dello scrittore Antonio Pascale, la suggestiva atmosfera della terrazza del Castello sul far del tramonto e gli avvincenti aneddoti legati alla genesi di “Fuori di Testo”, l’ultimo libro dell’autrice Valentina Notarberardino: atteso appuntamento dedicato all’editoria venerdì 25 giugno a Fondi alle 20.

Dopo la presentazione in anteprima nazionale dello scorso inverno, l’autrice fondana torna nella sua città per raccontare retroscena e segreti dei più grandi bestseller italiani assieme all’affermato scrittore, giornalista, nonché protagonista di spicco del volume stesso Antonio Pascale.

L’evento, che rientra nel pacchetto di iniziative volte a incentivare la lettura promosse dal Comune di Fondi, si terrà nel cuore della città allo scopo simbolico di assegnare al libro un ruolo centrale nella vita culturale fondana.

“Fuori Di Testo – Titoli, copertine, fascette e altre diavolerie”, pubblicato dalla Casa Editrice Ponte alle Grazie, è infatti un libro sui libri che rivela storie, curiosità, segreti e retroscena dell’editoria e della narrativa italiana, anche grazie alle inedite confessioni di alcuni fra gli scrittori maggiori e più venduti del nostro Paese.

Da Massimo Gramellini a Melania Mazzucco, passando per Roberto Saviano, Diego De Silva e Nicola Lagioia: in 330 pagine l’autrice fondana racconta avvincenti retroscena dei più grandi bestseller italiani, testimoniati dalla viva voce dei protagonisti. Tra queste autorevoli voci, anche quella di Antonio Pascale che, per l’occasione, interloquirà a tu per tu con l’autrice, lasciandosi ispirare dalla magnifica vista sulla città offerta dalla terrazza del Castello Baronale di Fondi.

“Il valore di “Fuori di Testo” – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura Vincenzo Carnevale – sta proprio nel raccontare i retroscena dell’editoria in maniera accattivante e avvincente. Un testo, insomma, che promuove l’importanza del libro, della lettura ma anche della scrittura e che rientra appieno nell’intento di questa amministrazione di avvicinare giovani, adulti e anziani al piacere della lettura e ai ritmi distesi e riflessivi che essa custodisce”.

Per partecipare all’evento, patrocinato dal Comune di Fondi e dall’organizzazione Chirone, è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo e-mail ass.chirone@gmail.com

