Arriva l’ultima Superluna del 2021: quando e come vedere la luna piena “di fragola”

La Superluna torna ad essere protagonista nel cielo del 2021 e sarà l’ultima di questo anno. Nella serata di oggi 24 giugno la luna piena sarà visibile da ogni parte del mondo già a partire dalle 20:25 nelle regioni del sud e più tardi, fino a dopo le 21.20, per le aree più a nord.

Questa volta è stata soprannominata “Superluna di fragola” poiché associata all’inizio della stagione delle fragole. Anche detta “luna piena al perigeo”, la superluna è un fenomeno astronomico che si verifica quando il nostro satellite passa per il punto della sua orbita più vicino alla Terra, e quando il satellite si trova nella fase di plenilunio. La luna questa sera apparirà più grande del solito (fino al 10% in più) e quindi anche la sua luminosità sarà maggiore (15% in più).

Per godersi a pieno la vista della luna è consigliato allontanarsi da luoghi illuminati. Quella del 24 giugno sarà la prima luna piena dell’estate ma l’ultima superluna del 2021 e per vedere nuovamente questo fenomeno bisognerà attendere fino al 22 marzo 2022.

(Il Faro online)