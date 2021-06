Erosione della costa ad Anzio, è allarme turismo. Il Comune: “A breve partiranno i lavori”

Anzio – Continua il problema dell’erosione costiera ad Anzio. Una situazione che mette a rischio la sicurezza dei cittadini ma anche il turismo della città.

“Sul tratto Lido Garda è in corso ripascimento morbido, tramite imbarcazione draga, con sabbia prelevata dal canale di accesso al Porto di Anzio, rilasciata a circa 2 metri di profondità e nelle vicinanze dalla riva”. Così il Comune, contattato da ilfaroonline.it, ha risposto alle dichiarazioni di una cittadina che, preoccupata, aveva lanciato l’allarme per l’erosione della costa che va dal tratto lido Garda a lido del Corsaro (leggi qui).

“Il Comune di Anzio ha partecipato ad un avviso pubblico regionale ed ha iniziato l’intervento che, comunque, metterà in sicurezza il Porto”, fa sapere l’amministrazione. Purtroppo però non sembrano esserci soluzioni a breve termine: “Il problema falesia in quel tratto è rilevante, alle nostre richieste e solleciti scritti alla Regione, Ente preposto, ci è stato assicurato che, nei prossimi mesi, ripartiranno i lavori di ripascimento duro, con la realizzazione dei cosiddetti pennelli antierosione allo stesso modo del tratto di Lido delle Sirene”.

I lavori partiranno – forse – nei prossimi mesi ma la stagione estiva è già iniziata e ancora nessun lavoro è stato avviato in quel tratto di costa. Sarà una stagione buia per i titolari degli stabilimenti che vanno da Lido Garda a Lido del Corsaro, dato che molti si trovano letteralmente senza spiaggia. Una minaccia per i lavoratori, per gli abitanti di Anzio ma soprattutto per i turisti, che vedranno una spiaggia sempre più ristretta e piccola. Nonostante le sollecitazioni del Comune alla Regione i lavori non sono partiti e ora non ci resta che aspettare, anche se l’estate è già nel suo pieno.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio