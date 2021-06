Fiumicino aderisce al “Patto dei comuni contro la violenza di genere”

Fiumicino – “Abbiamo approvato, nella seduta di oggi della Giunta comunale, l’adesione del Comune di Fiumicino al ‘Patto dei comuni per la parità e contro la violenza di genere’” Ad annunciarlo è l’assessora alle Pari Opportunità Anna Maria Anselmi.

“Dopo l’adesione alla rete Ready contro e discriminazioni omotransfobiche (leggi qui), Fiumicino sceglie ancora di schierarsi dalla parte della parità – aggiunge Anselmi -. E lo fa in un momento storico particolare per il Paese, che discute l’approvazione del ddl Zan che è una legge anche contro la misoginia, e per l’Europa da cui arrivano segnali preoccupanti proprio sul versante dei diritti delle donne e delle persone Lgbt+. Mi riferisco, naturalmente, a quanto succede in Ungheria e in Polonia”.

“Il patto per la parità – spiega l’Assessora – impegna le sindache e i sindaci a prendere misure contro le disparità in ambito amministrativo e nelle politiche pubbliche assicurando il rispetto delle differenze e percorsi di empowerment femminile. Inoltre, prevede azioni di sensibilizzazione, specialmente verso le giovani generazioni, sul tema delle pari opportunità e contro gli stereotipi di genere”.

“Sono previsti anche, interventi per contribuire alla reale parità – prosegue – per permettere alle donne di raggiungere la piena partecipazione al mondo del lavoro, della politica, nelle istituzioni e in tutti gli ambiti in cui si realizza la persona. Ma questi sono solo alcuni esempi di ciò che i comuni possono fare per contribuire a creare una società più giusta, paritaria e in cui si combatta realmente la violenza di genere”.

“Le basi del patto sono molto solide – sottolinea Anselmi -: si ispira, infatti, alla Convenzione di Istanbul, documento di vitale importanza nella lotta contro le disparità”.

“Sono molto orgogliosa che da oggi anche Fiumicino faccia parte di questa rete di amministrazioni comunali – conclude Anselmi -, perché sancisce definitivamente l’impegno che già il Comune ha manifestato con diverse azioni che quasi quotidianamente portiamo avanti, come la formazione delle donne, l’apertura del centro anti violenza e le campagne per la parità. L’adesione al Patto è, insomma, la naturale evoluzione delle nostre politiche“.

