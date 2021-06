Fiumicino, l’atletica riparte dallo stadio Cetorelli: in arrivo i migliori atleti d’Italia

Fiumicino – Conto alla rovescia per “Ripartiamo… 3000 di sera e gare giovanili”. I migliori atleti provenienti da tutto il Lazio e oltre, 120 tra ragazzi e ragazze delle scuole di atletica e il ritorno del pubblico con il 25% dello stadio aperto, allieteranno, sabato 26 giugno, la prima gara in pista del post-pandemia a Fiumicino.

Dalle ore 15.30 fino a sera, lo stadio Vincenzo Cetorelli sarà il punto di riferimento di una intensa giornata di sport, inserita nel calendario Fidal e organizzata dall’Asd Atletica Villa Guglielmi con la collaborazione di Conad, via Tempio della Fortuna.

La gara regina della giornata avrà inizio alle ore 18.00 quando sulla pista partirà la prima serie dei 3000 metri in pista. In arrivo a Fiumicino i migliori atleti del centro Italia sulla distanza. Premiazioni per i primi tre migliori tempi femminili e maschili e miglior tempo nelle categorie Fidal (a esclusione dei primi tre migliori tempi assoluti maschili e femminili):

ALLIEVI, JUNIOR, PROMESSE, SM, SM35,SM40,SM45,SM50,SM55,SM60,SM65,SM70 e oltre,

ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SF, SF35,SF40,SF45,SF50,SF55,SF60 e oltre;

Non mancheranno sorprese e curiosità come il Best Woman Sprint, il trofeo che andrà al miglior tempo femminile. Premiazioni con prodotti “Verso Natura Bio” di “Conad-via Tempio della Fortuna”.

Prima della sfida principale dalle 15.30 saranno impegnati nelle gare i ragazzi e le ragazze delle scuole di atletica con le competizioni giovanili. Si sfideranno:

CAT.PULCINI/E mt.50 ore 16.30 ;

; CAT. ESORDIENTI B-C M/F mt.50 ore 16.40 ;

; CAT. ESORDIENTI A M/F Biathlon mt.50 ore 16.50 , mt. 400 ore 17.30 ;

, mt. 400 ; CAT. RAGAZZI/E Biathlon mt.60 ore 17.00 , mt.600 ore 17.40 ;

, mt.600 ; CAT. CADETTI/E mt.80 ore 17.15.

L’iscrizione è gratuita. La manifestazione sportiva sarà arricchita anche dalla presenza di uno spazio di approfondimento. Dalle 17.30 saranno presentati i risultati dello studio sulla pratica sportiva dei ragazzi e ragazze dell’atletica di Fiumicino alla presenza di esperti di settore, delle scienze motorie, psicologi dello sport e tecnici delle federazioni nazionali. Presenti le istituzioni del Comune di Fiumicino.

