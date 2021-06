Fiumicino – “Continua l’opera dell’Assessorato ai Lavori Pubblici di messa in sicurezza del territorio”. E’ quanto afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Sono, infatti, – spiega l’Assessore – stati accesi da ieri, 23 giugno 2021, i pali fotovoltaici installati presso il nucleo abitativo in corrispondenza del Parco Avventura di Fregene: si tratta di sostegni fotovoltaici a conduzione di energia solare che si vanno a sommare a quelli di identica tipologia installati nelle scorse settimane anche in via Pedroli a Testa di Lepre ed a quelli installati a Maccarese in via Monti dall’Ara, nel tratto finale verso mare e nel tratto centrale di via Tre Denari”.

“In totale, – conclude Caroccia – sono oltre 500 sostegni tradizionali installati in varie località del territorio”.

