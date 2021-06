La Raggi fa i complimenti a Zuccalà: “Ottimi i risultati raggiunti a Pomezia”

Pomezia – “Voglio fare i complimenti ad Adriano Zuccalà, sindaco di Pomezia, e a tutta la sua squadra per gli obiettivi raggiunti in questi tre anni di mandato”. Così in un post di Facebook la Sindaca di Roma Virginia Raggi si complimenta con il sindaco di Pomezia per i traguardi raggiunti nei 3 anni di mandato (leggi qui).

“Si tratta di risultati importanti – prosegue Raggi – che hanno permesso ai cittadini di Pomezia di abitare un luogo sempre più bello e vivibile. Auguro ad Adriano e al suo team di poter continuare nel percorso tracciato sempre al servizio dei cittadini”.

