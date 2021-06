Montalto, dal 3 luglio attivo il trasporto pubblico notturno gratuito per i minorenni e gli over 65

Montalto – L’amministrazione comunale informa che da sabato 3 luglio e sino a domenica 29 agosto verrà attivato il servizio di trasporto pubblico serale/notturno gratuito per i minorenni e per gli over 65. Il servizio, promosso dall’assessorato ai servizi sociali del Comune di Montalto di Castro e realizzato dalla società Castrense, comprenderà regolarmente le corse di andata e ritorno da Montalto di Castro a Montalto Marina ogni 30 minuti a partire dalle ore 20:30 e sino alle ore 1:30.

Sempre dal 3 luglio e sino a domenica 29 agosto, il servizio sarà attivato anche a Pescia Romana con una sola corsa di andata e ritorno da Piazza Borgo Vecchio a Montalto Marina con fermata a Torre di Maremma (partenza ore 21:00 e ritorno 00:30).

Da quest’anno è possibile inoltre scaricare l’app “QuandoPassa” (per i dispositivi mobili Android e Ios) e consultare tutti gli orari del trasporto pubblico urbano.

