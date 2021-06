San Felice Circeo – I Vigli del Fuoco hanno effettuato un doppio salvataggio ieri pomeriggio in zona Punta Rossa, via Torre Moresca, sul promontorio del Comune di San Felice Circeo.

Il primo, intorno alle 17, recupero di padre e figlia, Maltesi, i quali hanno dato l’allarme al 115 dopo che avevano perso l’orientamento percorrendo un sentiero in zona Punta Rossa ed essere scivolati in una piccola scarpata.

Foto 3 di 3





Subito la sala operativa del 115 di Latina inviava sul posto, in base alle coordinate estrapolate tramite applicazione di messaggistica dal cellulare dei malcapitati, la squadra operativa VVF del Distaccamento di Terracina e nel contempo veniva allertato il Drago VF 140 dal Reparto Volo VF di Ciampino.

Recuperati dal Drago, le due persone venivano trasportare presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per alcune escoriazioni riportate.

Il secondo recupero nella stessa zona, poco dopo le 19 e 30, cinque ragazzi Campani perdevano l’orientamento durante il tragitto su un sentiero.

Stesse procedure da parte della nostra Sala Operativa, per raggiungere in breve tempo i ragazzi, mandando sul posto nuovamente la squadra VVF di Terracina, che era ancora in zona, e il Drago VF 140.

In questo secondo recupero i ragazzi, in buono stato di salute, venivano portati a valle per essere identificati.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di San Felice Circeo