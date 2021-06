Un tavolo istituzionale sugli sfratti a Nuova Ostia: approvata la proposta di Demos

Ostia – “Oggi si è tenuto il Consiglio municipale straordinario chiesto da Franco De Donno sugli sfratti che incombono a Nuova Ostia (leggi qui). Senza demagogia né polemica è stato votato all’unanimità il documento presentato da Demos e Laboratorio Civico X: il testo dà mandato al Presidente del Municipio di attivarsi per costruire un tavolo di concertazione formato da tutte le rappresentanze istituzionali e amministrative interessate al fine di tutelare il diritto alla casa. È stato chiesto inoltre di informare e coinvolgere i residenti su tutte le procedure che li riguardano, poiché questo silenzio da parte delle amministrazioni non è perdonabile”.

Ad annunciarlo, con una nota, sono Demos e Laboratorio Civico X, che nelle scorse settimane hanno incontrato i residenti di via Marino Fasan (leggi qui). “Continueremo a monitorare la situazione e a stare al fianco dei residenti, convinti che nessuno di loro deve perdere il proprio diritto all’abitare”, raccontano.

“Oggi pomeriggio, su richiesta dell’onorevole Ciani, si sta svolgendo una commissione regionale sullo stesso tema, fortemente voluta da Laboratorio Civico X e Demos. Non possiamo far pagare ai cittadini negligenze che non provengono da loro. Siamo contenti che il documento sia stato votato all’unanimità, perché quando si lavora per il bene comune, senza demagogia e senza polemiche inutili e soprattutto senza fare quella politica urlata e volgare, i risultati potrebbero essere più raggiungibili”.

“Laboratorio Civico X – concludono – si è sempre contraddistinto per una politica vicina alle persone, e siamo contenti di essere riusciti ad unire tutte le forze politiche in questa battaglia”.

