Aranova, sarà riattivato il semaforo all’angolo tra via Michele Rosi e via Siliqua

Fiumicino – “Dopo l’incontro che si è tenuto giovedì scorso tra l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia, che ringraziamo, i suoi uffici e Enel, si sta predisponendo il preventivo per la fornitura elettrica per il semaforo posto all’angolo tra via Michele Rosi e via Siliqua ad Aranova, al momento non attivo. Non appena il preventivo sarà inviato al Comune, l’impianto semaforico sperimentale sarà immediatamente attivato“. Lo dichiarano la Presidente del Consiglio Alessandra Vona e il capogruppo del Partito democratico in Consiglio Stefano Calcaterra.

