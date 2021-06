Dal 28 giugno parte il servizio di guardia medica turistica a Montalto Marina

Montalto – L’amministrazione comunale comunica che dal 28 giugno al 31 agosto è attivo a Montalto Marina (Centro Servizi via Tevere) il servizio di guardia medica turistica. In accordo con la Asl di Viterbo sono stati stabiliti i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 21:00. Nelle ore notturne, il sabato e la domenica saranno attivi i servizi di continuità assistenziale presso la guardia medica nel complesso Villa Ilvana (0766846500). Per quanto riguarda le emergenze sanitarie è comunque sempre attivo h24 il numero 118.

“Anche quest’anno la Asl di Viterbo ha predisposto il servizio durante la stagione estiva – dichiara l’assessore alla sanità Fabio Valentini – presso i locali messi a disposizione dal Comune. Un servizio importante ed essenziale per i villeggianti che scelgono il nostro litorale per trascorrere le vacanze. Ringrazio la Asl per la disponibilità e per la collaborazione con l’ente”.

