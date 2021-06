Energie Per Fiumicino: “L’incolumità delle persone dovrebbe essere la base dei lavori eseguiti”

Fiumicino – “Consapevoli delle varie problematiche che affliggono il territorio di Fiumicino, che comprende tantissime località ed ognuna con le sue peculiarità, dobbiamo soffermarci sui lavori effettuati su via Torre Clementina“. Inizia così una nota diffusa da Orazio Azzolini, presidente di Energie per Fiumicino.

“Non entriamo nello specifico delle discussioni nate per le proposte fatte da altre forze politiche, che lasciano il tempo che trovano, ma vorremmo invece capire se i lavori effettuati nel tratto centrale (soprattutto dalla passerella pedonale fino a via del Canale) siano completati oppure no”, spiega Azzolini.

“Ci arrivano tantissime lamentele e preoccupazioni da parte dei passanti e delle attività commerciali poste in loco. La scelta di creare un marciapiede a raso con la carreggiata ha molti vantaggi (come l’abbattimento delle barriere architettoniche), ma risulta avere anche dei problemi. Infatti, senza dover allertare nessuno, ma solo con la speranza di accendere un campanello di allarme, sempre più spesso tali marciapiedi vengono presi d’assalto con parcheggi selvaggi da parte degli avventori”.

“Inoltre, vista anche la nuova forma che ha preso la carreggiata in quel tratto, crea spesso dei rischi per chi passeggia sugli stessi marciapiedi, soprattutto a valle della passerella pedonale. Non conosciamo effettivamente se il lavoro sia terminato su tale tratto, ma speriamo nel buon senso dell’Amministrazione e dell’Assessore ai Lavori Pubblici, che chiediamo si attivi nel mettere in sicurezza il tratto sopracitato con dei New Jersey o con altre opzioni, in modo da evitare rischi e pericoli per i pedoni e per chi sta cenando presso i tavolini delle attività di ristorazione”, conclude il presidente di Energie per Fiumicino.

