Fiumicino, in corso sfalci di parchi e aree verdi da Parco Leonardo a Torrimpietra

Fiumicino – “Sono in corso in questi giorni gli sfalci di parchi e aree verdi programmati da tempo dall’Assessorato all’Ambiente su tutto il territorio. Tra gli interventi in via di attuazione la sistemazione di tutta l’area di Aranova, della rotonda di Passoscuro, dell’area verde adiacente il parcheggio della stazione Torrimpietra/Palidoro, delle rotonde a Pleiadi/Parco Leonardo, oltre che di tutti i parchi dislocati nel Comune”. Lo dichiara la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.

