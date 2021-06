Formia aderisce all’applicazione “Ulisse in app”

Formia – Dopo Gaeta (leggi qui) anche il Comune di Formia aderisce a “Ulisse in app, guida turistica ufficiale della Riviera”.

“La bontà innovativa del progetto – afferma in una nota stampa il Comune – che si propone come guida di ultima generazione, disponibile anche in inglese e russo ha suscitato l’entusiasmo dell’Amministrazione comunale di Formia, che vi ha aderito con pieno coninvolgimento, cogliendo una così significativa opportunità di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità. Le relative targhe con QR code e contenuti multimediali saranno installate sul territorio”.