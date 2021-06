Giornata Mondiale della Vitiligine 2021: il 25 giugno per informare sulla malattia della pelle

Tutto inizia con una macchia bianca in un punto del corpo: si manifesta così la vitiligine, la malattia della pelle che nel mondo colpisce circa 100 milioni di persone. Il 25 giugno di ogni anni si celebra la Giornata Mondiale della Vitiligine, proprio nel giorno della morte della popstar Michael Jackson, che ne era colpito , con l’obiettivo di informare, prevenire e sensibilizzare su questa malattia, molto diffusa, ma a cui spesso non si dedica la giusta attenzione. proprio nel giorno .

far conoscere la patologia e creare maggiore consapevolezza sono stati anche diversi personaggi famosi. Oltre a Michael Jackson, sono molti i personaggi famosi colpiti dalla vitiligine, che hanno contribuito a far conoscere questa patologia e ad aumentare la consapevolezza nei suoi confronti: la modella Winnie Harlow, il premier Edouard Philippe, l’attrice Kasia Smutniak, ideatrice di un filtro Instagram, Beautyligo, che permette di vedere com’è il proprio volto con le macchie.

Cos’è la vitiligine

La vitiligine è un’alterazione cutanea che provoca macchie bianche in alcune parti del corpo, dovute all’assenza di melanina: in questi punti la pelle non possiede sufficienti melanociti, oppure quelli che esistono non funzionano a dovere. I melanociti producono il colore cutaneo, ad esempio, consentono di abbronzarsi. Un’area della pelle con pochi melanociti, o con melanociti alterati nella loro funzionalità, si schiarisce e resta bianca.

Risultano, però, ancora incerte le cause, anche se spesso la vitiligine si manifesti in concomitanza di altre patologie, come i disturbi della tiroide. Non si consce un vero e proprio fattore scatenante. Non si può nemmeno definire con precisione l’inizio della malattia: ad alcune persone compare nel corso degli anni, altre ci nascono.

Nelle maggior parte dei casi i sintomi della vitiligine sono assenti: le macchie sulla pelle di colore bianco non provocano, infatti, prurito, bruciore o altri sintomi, ma si limitano alla differenza di colore rispetto alla cute sana circostante. Le zone più colpite sono volto, mani e piedi, oltre a gomiti, ginocchia e altre parti nel tronco. In alcuni casi, può colpire anche capelli o peli che diventano bianchi. Può manifestarsi a qualsiasi età, ma la fascia di popolazione più colpita è tra i 10 e i 30 anni. Si stima che il picco si verifica attorno ai 20 anni senza grandi differenze tra uomini e donne.

L’evento: Open Day Vitiligine dell’Ospedale Israelitico

In occasione della Giornata Mondiale della Vitiligine, in data 27 giugno, l’Ospedale Israelitico di Roma organizza un open day, in collaborazione con il centro di fototerapia dermatologica di Roma, con visite gratuite e informazioni ai partecipanti.

“Domenica 27 giugno, – si legge su ospedaleisraelitico.it – dalle ore 8:30 alle ore 13:30, presso la sede storica del nosocomio ebraico in Piazza S. Bartolomeo all’Isola, 21, si svolgerà l’Open Day Vitiligine dell’Ospedale Israelitico. Con questa iniziativa, l’Ospedale Israelitico di Roma, centro d’eccellenza nel panorama sanitario per la Fotodermatologia e la Cura della Vitiligine, aderisce al World Vitiligo Day, la manifestazione nata con lo scopo di fare buona informazione e prevenzione su una malattia che colpisce indistintamente donne, uomini, bambini e si contraddistingue per la comparsa di chiazze bianche non pigmentate dovute all’assenza di melanina.

Le visite saranno gratuite e senza impegnativa del medico. Basterà effettuare una registrazione chiamando al numero 0668281433, scrivendo a eventi@ospedaleisraelitico.it (lasciare nome, cognome, numero di telefono) o consultare il sito internet www.vitiligineospedaleisraelitico.it.

(Il Faro online)