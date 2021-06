Fiumicino – Nuovi servizi e nuova viabilità, con una rotonda, per piazza della Madonnella di Isola Sacra, a Fiumicino. Lo fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che in una nota spiega: “La nuova piazza della Madonnella, con un nuovo decoro e una nuova viabilità, come anche la nuova veste della Darsena (leggi qui) e del lungomare della Salute, fino a via del Faro, da dove la nuova uscita si innesterà su una rotonda da realizzare (e un punto di manutenzione per le biciclette), sono due progetti elaborati dai tecnici del mio assessorato e ai quali vanno i miei complimenti”.

“Progetti riconosciuti anche dalla Regione Lazio che ha stanziato per la loro realizzazione due finanziamenti: uno di 300mila euro, con un’aggiunta da parte dell’Amministrazione comunale di altri 100mila euro, il secondo con oltre due milioni ai quali si aggiungono altri 300mila euro da parte del Comune”, spiega Caroccia.

Foto 3 di 3





“I tecnici dell’Assessorato ai Lavori pubblici sono già all’opera per richiedere tutte le necessarie autorizzazioni dei molteplici vincoli presenti sui luoghi indicati. Una volta ottenuti si procederà alle relative gare di appalto e a i successivi lavori di realizzazione di queste due importanti opere per il territorio”, conclude l’Assessore.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino