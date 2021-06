Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Continuano ad essere due le figure bariche che governano il tempo sull’Italia, anche per le prossime 48 ore. Una è l’anticiclone africano che si estende fino al Mediterraneo centrale e attanaglia le nostre regioni meridionali provocando condizioni climatiche canicolari. L’altra è una saccatura di bassa pressione da giorni presente tra Francia ed Europa centrale, che influenza il tempo di parte delle nostre regioni settentrionali innescando temporali anche forti. Fino a venerdì la situazione non muterà in modo significativo per le regioni settentrionali, sempre soggette al passaggio di impulsi instabili legati alla saccatura europea, con rovesci e temporali che dalle Alpi sconfineranno alla Val Padana, specie al Piemonte e alle zone a nord del Po, e con fenomeni localmente anche violenti. Sul Centro-Sud l’anticiclone responsabile della canicola con temperature anche superiori a 40°C e caldo spesso afoso non riuscirà a determinare ovunque bel tempo, ma verrà di tanto in tanto disturbato dal passaggio di nubi medio-alte e stratificate in sollevamento dal Nord Africa verso Tirreno e Stivale, foriere anche di locali piovaschi.

METEO VENERDÌ 25 GIUGNO. Si esauriscono nella notte le precipitazioni al Nord salvo residui nella notte sulle Alpi orientali e la giornata comincerà in prevalenza soleggiata su gran parte del Settentrione, salvo addensamenti in Liguria. Ancora cieli offuscati da stratificazioni alte sulle regioni centro-meridionali, specie peninsulari, qualche piovasco possibile tra basso Lazio, alta Campania. In giornata torna ad aumentare l’instabilità sulle Alpi con rovesci e temporali soprattutto sulle aree centro-orientali, in sconfinamento alle pianure lombarde entro sera, specie orientali, alte pianure venete e Friuli VG dove localmente potranno risultare forti. Al Centrosud ancora passaggio di stratificazioni a tratti estese, associati a qualche breve piovasco o isolato temporale ancora possibile tra basso Lazio, Sardegna e in generale sul basso versante tirrenico, oltre che sull’Appennino. Temperature in calo di qualche grado, anche al Sud, seppur con clima ancora canicolare e massime fino a 40°C su est Sicilia, 38/40°C su Puglia, Materano, Cosentino e Crotonese.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: ancora alta pressione ma disturbata da umide correnti sud-occidentali. Sul Lazio altra giornata tra sole e nubi medio-alte di passaggio talora estese, specie sul comparto centro-meridionale dove non si esclude qualche fugace piovasco o breve rovescio tra mattino e pomeriggio; più soleggiato su Umbria e Toscana, salvo nubi a tratti dense al mattino sulla Toscana nord occidentale con qualche goccia di pioggia non esclusa. Temperature in calo nei massimi, ma caldo comunque afoso. Venti a regime di brezza, con rinforzi generali da Ovest-Sudovest durante il pomeriggio. Mare poco mosso o localmente mosso, specie al largo della Toscana.

Commento del previsore Lazio

Fino a venerdì compreso nonostante la presenza dell’alta pressione tempo non sempre soleggiato sul medio versante tirrenico. In particolare sul Lazio avremo il frequente passaggio di bande nuvolose alternate a momenti assolati, con qualche breve piovasco o temporale non escluso; sole più frequente invece tra Toscana e Umbria. Caldo piuttosto intenso e soprattutto molto afoso, con temporanee ed effimere rinfrescate durante i locali rovesci. Nel weekend sole invece più deciso su tutti i settori con caldo senza particolari eccessi sabato, mentre tra domenica e lunedì sarà probabilmente in nuova intensificazione.

Fonte: 3B Meteo