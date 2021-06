Ostia, allarme siringhe a Lido Centro: i cittadini si mobilitano per raccoglierle – VIDEO

Ostia – Le avevano notate lì, fra le radici degli alberi e le cartacce: due siringhe. Così le hanno segnalate subito al servizio competente, senza però ottenere risposta: è a quel punto che, certi di non poter aspettare oltre, hanno deciso di rimuoverle da soli.

E’ successo a Ostia, nel piazzale della Stazione del Lido, dove i cittadini del comitato di quartiere Lido Centro, armati di “pinze” e contenitori di vetro, hanno provveduto a raccogliere e smaltire le siringhe abbandonate: “In due giorni – spiegano – non abbiamo ricevuto risposte alle nostre segnalazioni, e quindi ci abbiamo pensato noi”.

“Sono pericolosissime per i bambini e, in generale, per tutti i residenti del quartiere. Chi fa da sé – sottolineano – fa per tre”.

