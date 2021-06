Ostia – Nella serata di ieri, giovedì 24 giugno, i carabinieri di Ostia hanno fermato sulla via Litoranea un pensionato a bordo di un’autovettura. Insospettiti dal comportamento estremamente nervoso dell’anziano, i militari hanno deciso di perquisire il mezzo e sono riusciti a scovare un panetto di cocaina, ben occultato nella vettura, oltre a numerose banconote.

L’ulteriore ispezione, estesa anche nell’abitazione del fermato, ubicata nella zona di Nuova Ostia, ha consentito di rinvenire ulteriori 2000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il pusher è stato quindi arrestato e accompagnato in caserma, mentre la droga ed il denaro rinvenuti sono stati sequestrati.

I carabinieri, inoltre, hanno eseguito un provvedimento nei confronti di un 23enne lidense, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, che durante una verifica sul rispetto delle prescrizioni impostegli era stato trovato in possesso di droga e di un proiettile calibro 38 special. I militari hanno puntualmente relazionato i fatti al giudice che ha aggravato la pena, disponendo il suo trasferimento in carcere. L’uomo dovrà scontare una pena residua di oltre 4 anni di reclusione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

