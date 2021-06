Pesce Luna e il “problema” dei camping aperti nel fine settimana a Fiumicino

Caro Direttore,

approfitto ancora una volta della disponibilità del suo giornale, unico a dare voce alle ingiustizie sul territorio. Le ho già scritto per evidenziare quello che a mio avviso era un possibile problema: l’installazione di un vero e proprio camping, con tanto di camper e roulotte con tendalini aperti, vetri abbassati, porte aperte e tavoli all’esterno. La zona è quella di Pesce Luna, a Fiumicino.

Ho chiesto pubblicamente di fare una verifica alle forze dell’ordine, ma non mi pare si sia mosso nessuno: né Capitaneria di Porto né Polizia locale né altri. Ora, io da cittadino non so se ci siano le autorizzazioni a fare tutto ciò, e non mi permetto di dire che siano o meno abusivi. Credo e spero che abbiano l’allaccio in fogna, l’autorizzazione ad aprire il campeggio e quant’altro. Ciò che non mi spiego, è perché nessuno abbia dato una risposta certa e definitiva non tanto a me, ma al suo giornale e ai cittadini tutti. La chiarezza in questi casi è tutto.

Ripropongo anche questo fine settimana fotografie che dimostrano come ogni week-end la situazione si ripresenti, cosa che mi fa propendere nel pensare che sia tutto lecito e autorizzato. E’ chiedere troppo andare a fare un sopralluogo, visto che il problema è di dominio pubblico o devo per forza scrivere alla magistratura per ottenere un minimo di attenzione?