Via Fasan a Ostia, Ciani: “Preoccupazione per gli abitanti che hanno ricevuto un ordine di sgombero”

Ostia – “Sono contento che all’audizione da me richiesta in Commissione casa del Consiglio abbiano preso parte con collaborazione l’Assessore regionale alla casa Massimiliano Valeriani e la sua omologa al Comune Valentina Vivarelli. Siamo molto preoccupati della situazione degli abitanti di Via Fasan che dopo un lungo contenzioso tra il Comune di Roma e la società Larex, proprietaria degli immobili, hanno ricevuto un ordine di sgombero per il 29 luglio.

Ho ascoltato con piacere l’Assessora Vivarelli dire che il Comune troverà soluzioni alternative per le famiglie, anche se conoscendo la complessità della situazione spero potrà dare seguito alle sue rassicurazioni.

Ringrazio Valeriani che nonostante la vicenda non sia di sua stretta competenza (non sono immobili Ater) ha dato la sua disponibilità a tutelare la situazione in in sede di tavolo prefettizio preposto a questi temi”. – Lo dichiara in una nota Paolo Ciani, consigliere Regione Lazio.

