Tornare in salute in 31 giorni? Il Dott. Danilo De Mari svela i segreti di “Restart Metabolico”

Lo scaffale dei libri – Se volete dimagrire in modo sano, senza affidarvi a strane diete, per voi è arrivata una nuova guida per riacquistare la forma e tornare in salute in soli 31 giorni. Si tratta di “Restart Metabolico”, il nuovo libro del Dott. Danilo De Mari che sarà presentato dall’autore per la prima volta il 28 giugno alle 17:30 nel centro commerciale Leonardo di Fiumicino nell’area Flexible .

Il libro è già alla seconda posizione su Amazon come il più venduto nelle categorie “Esercizio fisico e allenamento” e “Diete e dietologia” e continua la sua crescita con recensioni entusiaste degli utenti.

“Restart metabolico” presenta un metodo innovativo che permette di perdere peso ed eliminare gonfiore, meteorismo, acidità, cattiva digestione, dolori addominali, stanchezza, mancanza di concentrazione e irritabilità. Il libro è strutturato in una prima parte teorica, con il dottor De Mari che spiega le cause del rallentamento metabolico, ed una seconda parte pratica con un vero e proprio percorso tra alimentazione, movimento, gestione delle emozioni e fitoterapia. Una guida per dimagrire in modo sano e duraturo.

Chi è il Dottor De Mari

Molto attivo sui social, con oltre 260 mila followers su Facebook, il Dottor De Mari è un farmacista esperto in fitoterapia che da circa cinque anni ha iniziato a divulgare, attraverso i social ed eventi dal vivo, la visione integrata della salute trasformando, in un linguaggio semplice e accessibile a tutti, concetti che risultano difficili e noiosi. Alla presentazione del libro l’autore sarà presente anche per un firma copie.

(Il Faro online)