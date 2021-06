Torta “invisibile” alle Mele: gustosa, ottima e… a prova di dieta!

Cucina e Sapori – Perché rinunciare alla bontà dei dolci quando si è a dieta? Certo, sono la prima cosa a cui, per mantenere la linea, dobbiamo stare lontani, ma non è detto che bisogna rinunciarvici del tutto: la Torta “invisibile” alle Mele è un dolce ideale per la merenda o la colazione per chi ama i dolci, ma allo stesso tempo ci tiene a restare in forma. La torta, infatti, si chiama “invisibile” proprio perché conserva il delizioso sapore delle mele, ma ha un basso contenuto calorico.

Torta “invisibile” alle Mele

Ingredienti:

4 mele

80 ml di latte vegetale/vaccino

2 uova

50 g di zucchero di canna

25 ml di olio

70 g di farina

8 g di lievito per dolci

Cannella ed un pizzico di sale

Preparazione:

Tagliare le mele a fettine sottili ed aggiungere il succo di limone per non farle annerire Sbattere le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Poi versarci il latte e l’olio

Unire la farina setacciata, insieme al lievito ed, a piacimento, aggiungere la cannella o l’aroma di vaniglia. Mischiare tutto e quando il composto sarà liscio, versarci le mele. Livellare il tutto in una tortiera ed infornare a 180° (forno statico) per 35 minuti o a 170° ventilato per lo stesso tempo.

