Tragedia sulla spiaggia di Ardea: 55enne si tuffa in mare e muore

Ardea – Tragico pomeriggio quello di oggi, 25 giugno 2021, ad Ardea: un uomo di 55 anni ha perso la vita mentre si stava facendo il bagno all’altezza dello stabilimento l’Ultima Spiaggia, sul lungomare degli Ardeatini.

La sua postazione in spiaggia era posizionata a 500 metri rispetto a dove è stato soccorso da un bagnino. Le cause del decesso sono ancora da accertare, ma si suppone che l’uomo sia stato colpito da un malore in acqua. Sul luogo, arrivati tempestivamente, sono presenti i carabinieri di Ardea, nonostante in quel luogo la giurisdizione sia di Tor San Lorenzo e il 118, ma ormai era già troppo tardi: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

