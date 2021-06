Di Giovanni (M5S): “Su stabili Larex, in Consiglio la Lega ritira il documento su via Fasan”

Ostia – “Il Consigliere Fabrizio Santori (Lega), pensasse prima di tutto alla politica della sua collega municipale Monica Picca prima di destreggiarsi in dichiarazioni, che hanno più il sapore della campagna elettorale piuttosto che del vero interesse per quei cittadini che stanno attraversando una drammatica situazione”. Così, in una nota, il capogruppo M5S del Municipio Roma X Antonino Di Giovanni.

“A quale Consiglio – spiega il Capogruppo – ‘farsa’ ed a quale scaricabarile si riferiscano i due consiglieri leghisti non si comprende, visto che durante il Consiglio Straordinario e senza che nessuno della maggioranza lo chiedesse, è stata proprio la consigliera Picca (Lega), di sua spontanea volontà e senza effettive spiegazioni, a ritirare il proprio documento sulla situazione delle case di via Marino Fasan, impedendone così la discussione.

La farsa semmai l’ha fatta la Lega, con questo ritiro inaspettato che ha spiazzato tutti, maggioranza e resto dell’opposizione che, invece, hanno portato a termine i lavori d’aula, votando insieme i due atti rimasti, uno della maggioranza e uno presentato da Laboratorio Civico X. Documenti, questi, che contenevano, misure per tranquillizzare gli inquilini di quegli stabili, per poter dar loro risposte concrete rispetto a quanto apparso sui media in questi giorni”.

“La maggioranza non si è mai sottratta ai propri doveri – conclude Di Giovanni – ed ha affrontato con serietà, la situazione oggetto del Consiglio Straordinario sulla situazione degli stabili di Via Fasan, al contrario della Lega, che sembra approfittare di questo drammatico momento per cercare consensi elettorali, dopo i fallimenti delle passate amministrazioni”.

