Euro 2020, verso Italia-Austria: i precedenti illustri

Roma – Al via gli ottavi di Euro 2020: l’Italia, dopo aver chiuso il girone a punteggio pieno, vola a Londra per sfidare l’Austria nel primo match della fase a eliminazione diretta.

Gli Azzurri hanno vinto tre partite su tre senza subire gol ed è passata come prima del Gruppo A, la vittoria alla terza giornata sull’Ucraina ha permesso all’Austria di arrivare seconda nel Gruppo C dietro l’Olanda. È la prima volta che gli austriaci superano la fase a gironi degli Europei in tre partecipazioni. La vincente di questa partita affronterà il Belgio o i campioni in carica del Portogallo ai quarti di finale, il 2 luglio, alla Football Arena Munich.

Fino ad oggi, l’Austria ha vinto 12 delle 36 partite giocate contro l’Italia. Tuttavia, non batte gli Azzurri dal dicembre 1960, quando ha vinto 2-1 in un’amichevole a Napoli; il bilancio successivo da quella gara è P3 S10.

L’ultimo incrocio tra le due squadre risale ad agosto 2008, 2-2 in amichevole a Nizza. L’Austria era andata sul 2-0 con i gol di Emanuel Pogatetz (14′) e Marc Janko (39′), salvo essere rimontata da una rete di Alberto Gilardino (45’+1′) e un autogol di Ramazan Özcan (67′).

Questo è il terzo confronto agli Europei tra le due squadre; i campioni in carica dell’Italia avevano vinto 2-1 a Vienna e pareggiato 2-2 a Roma nelle qualificazioni ai Campionati Europei del 1972. In quell’occasione, l’Austria è stata eliminata, mentre l’Italia ha superato il girone come seconda. In seguito è arrivata ai quarti, perdendo contro il Belgio nel doppio confronto.

Le squadre si sono affrontate in quattro Mondiali: l’Italia ha vinto 1-0 nella semifinale del 1934, conquistando poi il titolo, e si è imposta anche nelle fasi a gironi del 1978, 1990 (1-0) e a Francia ’98 (2-1). Quest’ultima è la più recente sfida ufficiale tra le due nazioni.

Curiosità

Con la maglia del Bayern Monaco, David Alaba ha segnato contro la Juventus di Chiellini e Bonucci all’andata dei quarti di Champions League 2012/13. La formazione bavarese ha vinto 2-0 a Monaco e a Torino. Alaba ha anche vinto la finale di Champions 2020 contro il Paris Saint-Germain, che ha fatto entrare Marco Verratti nel secondo tempo. La gara a Lisbona è terminata 1-0.

Valentino Lazaro (Austria) è stato acquistato dall’Inter nell’estate 2019, giocando sei gare di campionato e andando successivamente in prestito al Newcastle e al Borussia Mönchengladbach. Tra i suoi compagni in nerazzurro c’erano Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Marko Arnautović ha giocato tre gare di campionato con l’Inter nel 2009/10, sempre da subentrato.

Ciro Immobile ha segnato nel 4-2 per la Lazio contro il Salisburgo ai quarti di Europa League 2017/18 e nella gara di ritorno persa 4-1 in Austria. Stefan Lainer ha segnato il quarto e decisivo gol della formazione austriaca, che ha schierato anche Xaver Schlager e Andreas Ulmer in entrambe le partite. Insigne ha segnato il gol del 3-2 per il Napoli in casa del Salisburgo (che schierava Ulmer) nella fase a gironi di Champions League 2019/20.

Un gol di Louis Schaub ha regalato un 1-1 al Rapid Wien contro il Sassuolo di Francesco Acerbi nella fase a gironi di Europa League 2016/17. Alessandro Florenzi ha segnato l’ultimo gol della Roma nel 3-3 casalingo contro l’Austria Wien nella fase a gironi di Europa League 2016/17.

Il padre del Ct austriaco Foda è di Venezia. Peter Schöttel, attuale direttore sportivo dell’Austria, faceva parte della squadra battuta 2-1 dall’Italia ai Mondiali del 1998. (fonte Uefa Euro 2020 official website)