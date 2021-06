La Favetta di Terracina inserita nel Repertorio De.Co. pubblicato dall’Anci Lazio

Terracina – È stato presentato mercoledì 23 giugno, presso il teatro all’aperto “Ettore Scola” della Casa del Cinema di Roma, il Repertorio De.Co. pubblicato dall’Anci Lazio che include le tipicità enogastronomiche di 46 comuni regionali che hanno ottenuto il marchio De.Co. (Denominazione di origine Comunale).

All’incontro hanno preso parte gli amministratori dei Comuni coinvolti, il Vicepresidente di Anci LazioDaniele Sinibaldi eil Segretario Generale Giuseppe De Righi. In collegamento telefonico sono intervenuti l’assessore regionale all’Agricoltura Enrica Onorati e quello allo Sviluppo Economico Paolo Orneli. Per il Comune di Terracina hanno partecipato l’assessore all’Agricoltura Emanuela Zappone, l’assessore alle Attività Produttive Gianni Annarelli e il consigliere comunale Ilaria Marangoni.

Terracina, infatti, è presente nel repertorio con la fragola Favetta, una prelibatezza della nostra città molto apprezzata nella Regione e in Italia. “Siamo molto contenti– afferma l’assessore Zappone – dell’inclusione della nostra fragola Favetta nel repertorio De.Co. del Lazio. Si tratta di un riconoscimento di qualità molto importante che valorizza e promuove gli straordinari prodotti tipici del Lazio. Il lavoro per questo risultato è partito nel 2017 grazie all’impegno di tante persone tra gli agricoltori e gli amministratori ed oggi, è il caso di dirlo, ne raccogliamo i frutti”.

L’assessore Annarelli rivela che “stiamo già lavorando per far inserire altri prodotti di Terracina nel repertorio. L’Anci, che ringraziamo per questa iniziativa, ha annunciato che entro poche settimane verranno inserite altre specialità territoriali e noi abbiamo già in mente quali proporre per il riconoscimento De.Co. In un momento così complicato per l’economia, iniziative e riconoscimenti come questi danno una mano alla promozione delle eccellenze dei nostri territori”.

Il consigliere Ilaria Marangoni, fortemente radicata nel mondo dell’agricoltura, ha sottolineato come “ci siano aziende agricole veramente fantastiche nella zona di Terracina. Oggi abbiamo portato qui i prodotti dell’Azienda Agricola Favetta e dell’azienda Ferrante Fragole come simbolo di un territorio ricco di prodotti di grande qualità”.

